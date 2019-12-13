Аваков не виключає спільних патрулів поліції з представниками ОРДЛО

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підтвердив, що влада розглядає можливість організації спільних поліційних патрулів з представниками окупованих районів.

Про це він повідомив у ефірі «Право на владу», повідомляє кореспондент Укрінформу.

Аваков зазначив, що після укладення дипломатами адекватної угоди на окуповані території Донбасу може зайти, наприклад, патруль із п’яти осіб: двоє українських поліцейських, один представник спеціальної поліцейської місії ОБСЄ і два представники територіальних громад, у яких проходитимуть вибори.

"Ми готові, як тільки буде укладена дипломатами адекватна угода, своїми поліцейськими силами зайти та забезпечувати порядок. І ідея була така, що наприклад, ми заходимо, патруль з 5 людей, групи: 2 українських поліцейських, один представник спеціальної поліцейської місії ОБСЄ і два представника територіальних громад, у яких проходять вибори. Я це не придумав з голови, ми скористалися досвідом світових конфліктів, така ситуація була у Хорватії", - повідомив Аваков.

Міністр наголосив, що наразі існує «народна міліція ЛНР» і «народна міліція ДНР», але вони мають бути розпущені.

"Це перехідний період такий, дуже складний, спеціальної поліцейської місії. Він триває недовго і надзвичайно важкий для самих поліцейських, і він загрожує гігантськими конфліктами всередині та навіть жертвами між ними, тому що сутички все одно виникають. Але, мабуть, іншого шляху немає, і це найменший об’єм складнощів, які ми можемо отримати, відновлюючи свій суверенітет. І я думаю, що це коректна, можлива до обговорення пропозиція", - зазначив Аваков.

Він підкреслив, що Путін не бажає «щастя для нас і для нас сильної України».

"Ми і так живемо не у легких умовах. Ми хочемо забрати і наших людей, і нашу землю, і потім із цим розбиратися. І ми кажемо дуже просто: заберіть своїх військових, просто йдіть і дайте нам самим розібратися. У нас буде складна розмова із нашими людьми, ми на нашій материковій території маємо непросту розмову, я, як міністр, це знаю. І там у нас буде непроста розмова, але ми між собою розберемося. Пане Путін, відійдіть за кордон, все просто", - зазначив Аваков.

Він наголосив, що «нам треба тримати свою позицію».

"І для мене важливо не те у підсумку, що ми там не добилися максимально того, чого хотіли. Мені важливо те, що українська делегація тримала жорстку проукраїнську позицію. І я пишався тим, як президент Зеленський вів переговори, при тому, що він не має ніякого досвіду, а перед ним сиділи монстри політики", - додав очільник МВС.

Міністр уточнив, що «ми маємо бути готові повернути свої території».

"Чому ви думаєте, що ми знаходимося в одній ситуації, а Росія весь час буде такою стабільною наддержавою? Я ось, навпаки, увесь час думаю, що ми вранці прокинемося, щось сталося у цій імперії, а ми не готові. А нам потрібно бути готовими, реагувати на оточення, повернути свої території та бути сильними, ось як ми маємо жити", - уточнив Аваков.