Вбивство Шеремета: Зеленський заявив, що не має “домовленостей на крові” з Аваковим

Президент Володимир Зеленський заявив, що жодної домовленості з Арсеном Аваковим про збереження за ним посади міністра внутрішніх справ за умови швидкого розкриття справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це глава держави заявив на брифінгу в МВС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У нас серйозна справа - вбивство Павла Шеремета. Хочу вам сказати, що не тільки я, думаю, що жодна порядна людина ніяких “домовленостей на крові" не робить”, - заявив Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста, чи була домовленість про збереження за Арсеном Аваковим посади міністра “за швидке розкриття справи Шеремета”.

У свою чергу глава МВС сказав, що має одну домовленість — працювати чесно.

“Я не думаю, що зараз місце обговорювати політичні чутки, але дуже серйозно можу вам сказати, що у мене є одна домовленість: працювати чесно, і головне, щоб комфортно. Інших немає. І не факт, що після цієї справи й ще низки завершених справ мені не захочеться попросити про відставку”, - зауважив Аваков.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка.

12 грудня стало відомо, що за підозрою у вбивстві Шеремета затримано 5 осіб: подружжя Інну і Владислава Грищенків, ветерана АТО Андрія Антоненка, добровольця АТО Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугар.