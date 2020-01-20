Міністр оборони вручив пам’ятні знаки рідним загиблих "кіборгів"

Міністр оборони України Андрій Загороднюк вручив членам сімей загиблих воїнів-кіборгів пам’ятні знаки "Героям оборони ДАП".

Про це повідомляється на сайті Міноборони.

"Для усіх нас 20 січня - один із найсумніших днів, адже у 2015 році героїчна 242-денна оборона Донецького аеропорту, коли цього дня загинули 49 кіборгів, завершувалася. Тих, хто загинув, уже не повернеш, але ми будемо їх пам’ятати та вшановувати доти, поки є Україна, тобто завжди. Ми спілкуємося з рідними та сім’ями загиблих практично щодня. До п’ятої річниці ми зробили пам’ятний знак, який я хочу передати сім’ям героїв”, - зазначив Загороднюк.

Міністр оборони України вручив членам сімей загиблих воїнів-кіборгів пам’ятні знаки «Героям оборони ДАП» / Фото: mil.gov.ua

Він зауважив, що війна не закінчується. "Вчора ми втратили ще одного військовослужбовця. Понад 100 воїнів пішли від нас за минулий рік", - сказав очільник оборонного відомства.

Він запевнив, що Збройні сили роблять все для того, щоби відстояти Україну, щоби люди могли відчувати себе захищеними у демократичній і вільній країні.

Міністр оборони України вручив членам родин загиблих захисників пам’ятні знаки «Героям оборони ДАП». Вони розроблені у формі монет за ініціативою очільника оборонного відомства, на знак великої шани до українських захисників, їх мужності, самопожертви та героїзму. Подібні монети - це світова практика таких пам’ятних знаків, зазначили в міністерстві.

Загороднюк висловив підтримку членам родин загиблих героїв та поспілкувався з сім’ями легендарних захисників ДАП.

Як повідомлялося, 5 років тому завершились бої за Донецький аеропорт, оборона якого тривала 242 дні.

20 січня 2015 року проросійські бойовики, не припиняючи штурмів, підірвали новий термінал Донецького аеропорту, остаточно перетворивши колись один з найбільших аеропортів країни на руїни. Після того військовим керівництвом було прийнято рішення відвести українських бійців, і 22 січня останні захисники залишили зруйнований термінал.

Оборона Донецького аеропорту, яка стала символом незламності та мужності українських військових, тривала 242 дні: з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року.