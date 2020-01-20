У харківському аеропорту вшанували пам'ять "кіборгів"

Зведений військовий оркестр у міжнародному аеропорту "Харків" вшанував пам’ять військовослужбовців, які протягом 242 днів боронили Донецький аеропорт.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Понад 60 оркестрантів зведеного військового оркестру Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, Харківської національної академії Нацгвардії України, Харківського національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого зіграли три твори українських та європейських авторів, присвячені борцям за свободу.

У Харківському аеропорту військовий оркестр зіграв на честь "кіборгів" / Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ

Вшанувати пам’ять захисників аеропорту прийшли учасники АТО/ООС, оборони Донецького аеропорту, родини "кіборгів", курсанти військових вишів Харківського гарнізону, пластуни із "Станиці Харків", пасажири аеропорту.

Концерт завершився спільним виконанням Гімну України.

Подібні акції сьогодні також пройшли в інших аеропортах країни.

Як повідомляв Укрінформ, оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні - з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року.

З 18 до 21 січня 2015 року внаслідок підриву терміналу загинули 58 українських військових, яких за стійкість та незламність назвали "кіборгами".