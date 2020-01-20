У “Борисполі” військовий оркестр вшанував пам'ять кіборгів

У міжнародному аеропорту “Бориспіль” відбулась мистецька акція на честь загиблих під час оборони аеропорту “Донецьк”.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Оркестр та хор Збройних сил України на території терміналу Д виконали на честь “кіборгів” чотири твори, серед яких “Дзвони війни” Бориса Школового, “Присвята” Романа Григоріва, “Танок лицарів” Сергія Прокоф’єва, на честь якого був названий ДАП.

Сотні пасажирів, їхні родичі та друзі мали можливість почути музичні твори, дізнатись про захисників ДАП та вшанувати пам'ять загиблих.

«Людина живе серед нас, поки вона живе у нашій пам’яті», – наголосив головний військовий диригент ЗСУ, начальник військово-музичного управління ЗСУ Володимир Дашковський.

Під час виконання творів музиканти використали символічні дзвони, виготовлені з гільз 152-мм артилерійських снарядів. Саме з таких снарядів обстрілювали оборонців ДАПу і зараз продовжують обстрілювати околиці Оріхового, що на Луганщині, повідомлялося під час заходу.

Як повідомили Укрінформу організатори заходу, у рамках всеукраїнської акції із вшанування захисників донецького аеропорту в цей день військові оркестри виступлять також і в інших аеропортах України. Зокрема, в Дніпрі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Львові, Одесі, Харкові. Крім того, аналогічні мистецькі акції відбудуться у місцях великого скупчення людей — в ТРК «Голівуд» міста Чернігова та в Центральному торговельно-розважальному комплексі Вінниці. Взяти участь у цих заходах запрошені ветерани АТО, учасники ООС, військовослужбовці військових частин, їхні родичі та друзі.

Як повідомлялося, 5 років тому, завершились бої за Донецький аеропорт, оборона якого тривала 242 дні.

20 січня 2015 року проросійські бойовики, не припиняючи штурмів, підірвали новий термінал Донецького аеропорту, остаточно перетворивши колись один з найбільших аеропортів країни на руїни. Після того військовим керівництвом було прийнято рішення відвести українських бійців, і 22 січня останні вцілілі захисники залишили зруйнований термінал.

Оборона Донецького аеропорту, яка стала символом незламності та мужності українських військових, тривала 242 дні: з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року.