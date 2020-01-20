У Миколаєві дали концерт-реквієм до річниці оборони ДАПу

У Миколаєві дали концерт-реквієм до річниці оборони ДАПу

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Укрінформ
У Миколаєві відбувся концерт-реквієм зведеного оркестру Миколаївського гарнізону, присвячений п'ятої річниці оборони Міжнародного аеропорту "Донецьк" імені С.Прокоф'єва.

Про це повідомляє відділ інформаційного забезпечення міської ради.

«У Миколаєві відбувся концерт-реквієм, присвячений 5-й річниці оборони Міжнародного аеропорту «Донецьк» імені С.Прокоф'єва. Його підготував зведений оркестр Миколаївського гарнізону. Він відбувся в рамках загальнонаціональних заходів, мета яких – вшанувати подвиг «кіборгів», - йдеться у повідомлені.

У Миколаєві зведений оркестр дав концерт-реквієм до річниці оборони ДАПу / Фото: mkrada.gov.ua

До складу зведеного оркестру увійшли військовослужбовці різних родів військ. Всього – понад 70 осіб. До акції також долучилися й мешканці Миколаєва.

Оборона летовища тривала з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року. За відчайдушну мужність та стійкість оборонців аеропорту назвали «кіборгами». Вони стали символом незламності духу української нації.

Оборону Донецького аеропорту, серед інших, тримали й воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, яка дислокується в Миколаєві.

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Учасники заходу хвилиною мовчання вшанували Героїв, які загинули за Україну, та поклали квіти до меморіалу «Струни пам’яті».

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