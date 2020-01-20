У Києві проходить марафон пам’яті захисників Донецького аеропорту

У Колонній залі КМДА проходить безперервний добовий онлайн-марафон вшанування пам’яті захисників Донецького аеропорту "Доба пам’яті 24+2".

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, вшанувати пам’ять героїв прийшли ветерани АТО/ООС, родини загиблих героїв-воїнів, волонтери, громадські діячі.Київ

“Марафон не благодійний, це - марафон пам'яті, який називається «Доба пам’яті 24+2”, адже хлопці протрималися 242 дні. Він триватиме відсьогодні з 10-ї ранку до завтра 10 ранку - це 24 години, а також 2 години - ще служба в Михайлівському соборі”, - розповіла Світлана Яцина, матір загиблого у донецькому аеропорту Євгена Яцини.

Так, упродовж доби Колонній залі КМДА діятиме вільний простір громадських об’єднань, на якому зможуть виступити всі причетні до подій оборони донецького аеропорту.

Під час заходу демонструватимуться фото- та відеоматеріали захисту донецького аеропорту, можна буде почути розповіді учасників захисту аеропорту та волонтерів, які в період 2014-2015 років перебували на території ДАП. Також свої історії розкажуть члени родин загиблих героїв-«кіборгів». Заплановані виступи артистів та режисерів, громадських діячів, вчених.

У Колонній залі КМДА також розміщена виставка із зображенням загиблих героїв.

Як повідомили організатори заходу, безперервний марафон «Доба пам’яті» збирає українців для того, щоб віддати шану захисникам територіальної цілісності та незалежності України – воїнам, які стали справжньою українською легендою. Читайте також: П'ять років тому завершилися бої за Донецький аеропорт, який обороняли 242 дні

Марафон проходить за підтримки Київської міської державної адміністрації, Департаменту освіти і науки, Департаменту культури, Департаменту суспільних комунікацій, Міністерства у справах ветеранів та тимчасово окупованих територій.

Марафон триватиме протягом доби - 20-21 січня.