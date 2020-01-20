Пам'ять загиблих «кіборгів» у Херсоні вшанували молебнем в аеропорту

Пам’ять загиблих захисників Донецького аеропорту вшанували молебнем в аеропорту «Херсон».

Про це повідомляє офіційний сайт Херсонської ОДА.

«Багатьох хлопців я знав особисто. Вони є частиною тієї історії, на якій в подальшому виховуватимуть молодь. Ці люди власним прикладом показали як необхідно захищати свою Батьківщину», – виступив перед присутніми учасник боїв за ДАП у складі 79-ї окремої аеромобільної бригади Сергій Павленко.

Зазначається, що у Міжнародному аеропорту «Херсон» зібралися волонтери, представники обласної влади, бойові побратими, друзі та рідні полеглих «кіборгів».

Спільний молебень за загиблими провели представники духовенства. Військові капелани та інші парафіяни поділилися своїми спогадами.