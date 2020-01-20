Музиканти зведеного оркестру концертом вшанували пам'ять "кіборгів" у аеропорту "Львів"

У Львові у день п’ятої річниці героїчної оборони Міжнародного аеропорту “Донецьк” військові музиканти виступили з концертом в Міжнародному аеропорту “Львів”.

У концерті взяли участь музиканти з оркестрів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 80 окремої десантно-штурмової бригади, Національної гвардії України. Про це у Facebook повідомив начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Павло Ткачук.

“Своїм виступом наші митці вшанували пам’ять захисників України, які довгих 242 дні героїчно обороняли Донецький аерпорт.

Оборона ДАП увійшла в новітню історію України як символ мужності та звитяги українського воїна. Навіть ворог віддав належне українським захисникам аеропорту за незламність духу, назвавши їх кіборгами”, - зазначив Ткачук.

“Люди встояли, не витримав бетон! Ми вклоняємось пам’яті загиблих, вшановуємо живих, бережемо славетні традиції українського війська”, – наголосив начальник військового вишу.