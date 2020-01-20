В аеропорту Дніпра відбувся концерт-реквієм на вшанування пам'яті героїв оборони ДАПу

У терміналі Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" відбувся концерт-реквієм Військового оркестру штабу Оперативного командування «Схід» на вшанування пам'яті героїв оборони Міжнародного аеропорту «Донецьк».

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі Оперативного командування «Схід» Збройних сил України.

«Тепер усі події, які сталися п’ять років тому у Міжнародному аеропорту «Донецьк» імені Сергія Прокоф'єва, ми можемо лише пригадувати за архівними зйомками та спогадами очевидців, макетувати та відтворювати. Адже нині територія ДАПу залишається окупованою терористичними військами, і з понівечених будівель російські найманці продовжують вести вогонь по українських військах. 20 січня ми вшановуємо пам’ять загиблих захисників Донецького аеропорту та висловлюємо слова подяки за захист України тим, хто пройшов горнила цього пекла й залишився живим», - зазначили у пресслужбі Оперативного командування «Схід».

Як повідомили у пресслужбі Дніпропетровської ОДА, у Дніпрі в неділю, 19 січня, увечері на території вуличної експозиції Музею АТО відбувся вечір вшанування загиблих захисників Донецького аеропорту. На вечорі пам’яті люди виклали зі свічок символічне число 242, саме стільки днів захищали від бойовиків стратегічно важливі термінали летовища.

Вшанувати пам’ять героїв прийшли військовослужбовці, волонтери, студентська молодь і просто небайдужі мешканці області.

Після урочистої частини відбувся показ документального фільму про оборону летовища.

Також сьогодні на Алеї пам’яті біля Дніпропетровської ОДА о 19 годині запланована жалобна панахида за загиблими.

Оборона летовища тривала з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року. За відчайдушну мужність та стійкість оборонців аеропорту назвали «кіборгами». Вони стали символом незламності духу української нації.

Оборону Донецького аеропорту, серед інших, тримали й воїни 93-ої ОМБр Холодний Яр, яка дислокується у Дніпропетровській області.

Фото: facebook