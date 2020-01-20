ОРДЛО запропонували у Мінську шість ділянок для розведення військ
Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“До наших трьох пропозицій з’явилося по три пропозиції від кожної сторони — луганської і донецької. Тобто зараз на столі в Мінську є 9, фактично, ділянок, робота переговорних груп — звести їх всі до трьох, про які домовилися лідери”, - сказав міністр.
Пристайко не став називати, у яких саме населених пунктах пропонує провести розведення Україна, щоб, за його словами, “не зривати цей переговорний процес”.
Водночас він нагадав, що позиція України полягає в тому, що ділянки, на яких відбудеться розведення, повинні мати гуманітарне значення для людей з обох боків лінії зіткнення.
Як повідомлялося, нормандська четвірка на саміті 9 грудня 2019 року погодила обговорення Тристоронньою контактною групою в Мінську розведення сил і засобів на трьох нових ділянках.
Президент Володимир Зеленський 15 січня у телефонній розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель розповів, що Україна вже визначила перелік трьох додаткових ділянок розведення сил і засобів на Донбасі.