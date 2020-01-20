ОРДЛО запропонували у Мінську шість ділянок для розведення військ

Представники ОРДЛО в Тристоронній контактній групі в Мінську додали до визначених Україною ділянок, де має відбутися розведення сил і засобів, свої пропозиції, й наразі переговорна група має обрати із дев’яти ділянок три.

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“До наших трьох пропозицій з’явилося по три пропозиції від кожної сторони — луганської і донецької. Тобто зараз на столі в Мінську є 9, фактично, ділянок, робота переговорних груп — звести їх всі до трьох, про які домовилися лідери”, - сказав міністр.

Пристайко не став називати, у яких саме населених пунктах пропонує провести розведення Україна, щоб, за його словами, “не зривати цей переговорний процес”.

Водночас він нагадав, що позиція України полягає в тому, що ділянки, на яких відбудеться розведення, повинні мати гуманітарне значення для людей з обох боків лінії зіткнення.

Як повідомлялося, нормандська четвірка на саміті 9 грудня 2019 року погодила обговорення Тристоронньою контактною групою в Мінську розведення сил і засобів на трьох нових ділянках.

Президент Володимир Зеленський 15 січня у телефонній розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель розповів, що Україна вже визначила перелік трьох додаткових ділянок розведення сил і засобів на Донбасі.