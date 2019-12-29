В ОБСЄ підтвердили, що бойовики у п'ятницю тричі "гальмували" їхні патрулі

Бойовики російських окупаційних військ у п’ятницю заборонили перебування патрулю СММ ОБСЄ у пункті пропуску на кордоні біля Ізвариного , а також не пропустили спостерігачів через свої блокпости біля Верхньошироківського та Староласпи.

Про це повідомляється в опублікованому на сайті ОБСЄ звіті Спеціальної моніторингової місії від 28 грудня.

"Перебуваючи в пункті пропуску на кордоні поблизу н. п. Ізварине (52 км на південний схід від Луганська) упродовж близько 5 хвилин, спостерігачі не зафіксувала руху через кордон. Невдовзі після прибуття член збройних формувань сказав патрулю Місії залишити цей район", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на блокпості на захід від н. п. Верхньошироківське (колишній Октябр; непідконтрольний урядові, 85 км на південь від Донецька), 4 членів російських збройних формувань "знову відмовили команді Місії у проїзді".

"На блокпості, розташованому на північній околиці н. п. Староласпа (непідконтрольний урядові, 51 км на південь від Донецька), двоє членів збройних формувань (один з яких був озброєний) не дозволили патрулю Місії проїхати до населеного пункту, пояснивши це "проведенням у цьому районі робіт із розмінування", - йдеться у звіті.

Як повідомляв Укрінформ, з початку грудня 2019 року СММ ОБСЄ зафіксовано 59 випадків відмови представниками збройних формувань Російської Федерації та їх найманцями патрулю Місії у доступі до непідконтрольних урядові України територій.