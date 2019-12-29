Окупанти на Донбасі блокували патрулі ОБСЄ 59 разів за місяць

Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін заявляє про чергові обмеження свободи пересування патрулів СММ ОБСЄ зі сторони збройних формувань РФ.

Про це йдеться у повідомленні штабу Операції об’єднаних сил у Facebook.

"З початку грудня 2019 року СММ ОБСЄ зафіксовано 59 випадків відмови представниками збройних формувань Російської Федерації та їх найманцями патрулю Місії у доступі до непідконтрольних урядові України територій.

В черговий раз у щоденному звіті від 28 грудня 2019 року СММ ОБСЄ інформує про відмову патрулю Місії у проїзді на тимчасово окуповану територію Донецької області через блокпости біля населених пунктів Верхньошироківське (колишній Октябр) та Староласпа.

Крім того, у пункті пропуску на кордоні біля населеного пункту Ізварине Луганської області патрулю Місії було запропоновано взагалі покинути зазначений район.

Такі дії можуть мати за мету приховати заборонену діяльність збройних формувань Російської Федерації та пересування або підготовку військ", - заявляють у штабі ООС.

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Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін звертає увагу представників збройних формувань РФ на неприпустимість дій по перешкоджанню виконання представниками СММ ОБСЄ мандату місії.

Також у штабі ООС нагадали, що мандат СММ передбачає вільний і безпечний доступ представників СММ ОБСЄ по всій території України. Усі підписанти Комплексу заходів по виконанню Мінських домовленостей погодилися з необхідністю вільного та безпечного доступу, а також із тим, що обмеження свободи пересування СММ є порушенням.

Фото: ОБСЄ