Окупанти 8 разів порушили "тишу": втрат та поранених немає

28 грудня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Обстріли наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД", а саме:

поблизу Широкиного – з ручного протитанкового гранатомету;

біля Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік з Водяне – з автоматичних гранатометів.

5 обстрілів противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ", а саме:

в районі населеного пункту Кримське – з озброєння БМП;

поряд з Оріхове – з міномета калібру 120 мм – 5 мін;

три рази поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Вчора, 28 грудня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Втрат з нашого боку немає.