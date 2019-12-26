Окупанти пригнали у житловий район Донецька гаубицю “Гіацинт-Б” - розвідка

Командування російсько-окупаційних військ продовжує порушувати Мінські домовленості щодо відведення важкого озброєння та розмістило у Куйбишевському районі Донецька 152-мм гаубицю "Гіацинт-Б".

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

“У Куйбишевському районі Донецька (відстань до лінії розмежування — близько 8 км) противником розміщено 152-мм гаубиці "Гіацинт-Б" зі складу окремої артилерійської бригади 1 АК (Донецьк) ЗС РФ”, - повідомив речник.

Крім того, за словами Гуцуляка, окупанти продовжують нарощувати інтенсивність заходів бойової підготовки та поповнювати запаси боєприпасів артилерійських і танкових підрозділів з відпрацюванням питань їх висування на вогневі позиції.

Гіацинт-Б - радянська буксирувана гармата калібру 152 мм, що вважається великокаліберною артилерію.

Як повідомлялося, меморандум від 20 вересня 2014 року до Мінського протоколу передбачав відведення гаубиць калібром 152-мм: 2С5 "Гіацинт-С", 2С3 "Акація", 2С19 "Мста-С", 2А65 "Мста-Б" на 33 км від лінії зіткнення. А "Комплекс заходів" на виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 передбачав створення зони безпеки завширшки 50 км для артилерійських систем калібру 100 мм і більше.