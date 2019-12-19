Окупанти на Донбасі отримали військову техніку від “держави, яка їм симпатизує” - Путін

Окупаційні війська на Донбасі отримали танки й важку артилерію від «структур держав, які їм симпатизують».

Таку заяву на великій пресконференції 2019 року в Москві зробив президент Росії Володимир Путін, відповідаючи на запитання, звідки у бойовиків на Донбасі взялася важка військова техніка, якщо там немає іноземних військ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У багатьох гарячих точках світу відбуваються різні конфлікти і бойові дії. До того ж із застосуванням танків, артилерії тощо. Звідки вони беруть? Напевно, від тих структур держав, які їм симпатизують. Але це їхня техніка, а не іноземна», - сказав він.

Також він укотре заявив, що на окупованій території Донбасу немає іноземних військ. За його словами, там є тільки місцева «міліція» і місцеві «сили самооборони», і складаються вони виключно з «місцевих жителів».

За словами лідера РФ, найманці з Франції й Німеччини «працюють на обох сторонах конфлікту», та вони не становлять основу збройних формувань.

«Що стосується найманців, так, я ось зараз у Парижі сказав. Там (на Донбасі - ред.) є і французи, і німці, які воюють - і на одній стороні, і на іншій. Давайте будемо розбиратися з цими найманцями. Вони не становлять основу цих збройних формувань», - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Путін заявив, що перегляд Мінських угод може завести в глухий кут ситуацію на Донбасі. А закон про особливий статус Донбасу має бути імплементований в Конституцію України.