Путін заявляє, що позитивні зміни на Донбасі вже помітні

Наступна зустріч у нормандському форматі можлива, якщо відбуватимуться позитивні зміни.

Про це на великій прес-конференції 2019 року в Москві заявив президент Росії Володимир Путін, передає кореспондент Укрінформу.

"Щодо майбутньої зустрічі (у нормандському форматі - ред.), припустимо, у квітні, то вона стане актуальною, якщо відбуватимуться якісь позитивні зміни", - сказав він.

За словами Путіна, ці позитивні зміни вже видно.

"По-перше, продовжено закон про особливий статус (Донбасу - ред.). По-друге, все-таки проведено відведення військ у кількох ключових точках", - заявив президент РФ. І додав, що таким чином доцільно проводити подальші переговори у нормандському форматі.

Раніше повідомлялося, що зустріч лідерів країн нормандської четвірки (Росія, Німеччина, Франція, Україна), яка запланована через чотири місяці, може відбутися в Берліні.