ОБСЄ зафіксувала збільшення порушень вогню на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ у суботу та неділю зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, а також збільшення вибухів на Луганщині.

Про це йдеться в опублікованому на сайті ОБСЄ звіті, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"У період із вечора 15 до вечора 16 листопада в Донецькій області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також більше вибухів (180), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 95 вибухів)", - йдеться у звіті.

Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південний схід і південно-південний схід від н. п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька), де було зафіксовано більшість вибухів; на схід від н. п. Гнутове (підконтрольний урядові, 90 км на південь від Донецька), а також на південний схід і південь від н. п. Кам’янка (підконтрольний урядові, 20 км на північ від Донецька).

"Із вечора 16 до вечора 17 листопада СММ констатувала подальше збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також більше вибухів (близько 290), якщо порівнювати з попередньою добою", - повідомили також в Місії.

Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південний схід від н. п. Чермалик (підконтрольний урядові, 77 км на південь від Донецька), на схід від Гнутового та на південь від Світлодарська. Камера СММ на Донецькій фільтрувальній станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька) зафіксувала 35 вибухів невизначеного походження та 12 снарядів орієнтовно за 0,7–2 км на південь від станції.

Поруч з цим, у період із вечора 15 до вечора 16 листопада в Луганській області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши 90 вибухів, що на 10 вибухів менше, ніж у попередній звітний період.

Водночас, із вечора 16 до вечора 17 листопада СММ констатувала подальше зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши, при цьому, більше вибухів (близько 180), якщо порівнювати з попередньою добою.

Більшість порушень режиму припинення вогню, зокрема більшість вибухів, зафіксовано в районах на південь від н. п. Калинове-Борщувате (непідконтрольний урядові, 61 км на захід від Луганська) та на південний схід від Попасної.