Нові дані у справі МН17 підтверджують, що Кремль контролював бойовиків - Bellingcat

Засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс вважає, що оприлюднені Міжнародною спільною слідчою групою у справі МН17 розмови ватажків “ДНР” з російськими чиновниками підтверджують безпосереднє управління Кремлем бойовиками на Донбасі.

Про це він сказав у коментарі власному кореспонденту Укрінформу в Гаазі.

“Ця інформація є надзвичайно важливою і свідчить про безпосереднє управління Кремлем бойовиками в Україні. Це ще одне підтвердження того, що сепаратисти в Україні насправді контролювалися з боку Кремля. Це також дає нам багато потенційних можливостей для подальших дій та пошуку, і ми, без сумніву, публікуватимемо ще більше звітів про MH17 на основі цих останніх повідомлень”, - сказав Гіґґінс.

Як повідомляв Укрінформ, Міжнародна спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 (JIT) 14 листопада оприлюднила розмови ватажків “ДНР” з російськими високопосадовцями і звернулася до свідків, які можуть упізнати або надати інформацію про учасників деяких розмов.

Читайте також: ЄС підтвердив повну підтримку розслідування справи МН17

За даними JIT, кілька свідків, які були членами "ДНР" влітку 2014 року, під час розмов зі слідчими групи заявили, що ключові фігури збройного угруповання отримували вказівки з РФ.

Кілька колишніх бойовиків також повідомили Спільній слідчій групі, що російські ФСБ і ГРУ були залучені до повсякденного управління “ДНР”. Один зі свідків заявив, що ватажки “ДНР” регулярно їздили в Москву, щоб проконсультуватися зі своїми контактними особами у ФСБ і ГРУ.

Про це свідчать і перехоплені телефонні розмови.

До складу Спільної слідчої групи входять Нідерланди, Австралія, Україна, Бельгія та Малайзія.

Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 в Донецькій області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

Міжнародна слідча група встановила, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську, а ракета запущена з території, яку на той час контролювали бойовики "ДНР".

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох причетних до катастрофи МН17. Це, зокрема, Леонід Харченко – українець, який воював на боці "ДНР", Сергій Дубинський – полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, очільник "ГРУ ДНР", Олег Пулатов - підполковник запасу російських ПДВ, причетний до перевезення "Бука", Ігор Гіркін - відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

7 вересня між Україною та РФ відбувся обмін утримуваними особами у форматі "35 на 35". Серед тих, кого передала Україна, був і бойовик “ДНР” Володимир Цемах, який є фігурантом справи МН17.

Цемах - колишній начальник ППО в підконтрольному окупантам місті Сніжне. Перед обміном його допитали слідчі Міжнародної слідчої групи.

Суд щодо катастрофи літака рейсу МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року.