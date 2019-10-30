Розведення потрібне і в інших районах Донбасу – МЗС Німеччини

Розведення потрібне і в інших районах Донбасу – МЗС Німеччини

Укрінформ
Міністерство закордонних справ ФРН привітало розведення сил у районі Золотого та закликало продовжити процес в інших районах.

Про це німецьке зовнішньополітичне відомство повідомляє у Twitter.

«Розпочате розведення сил у Золотому є важливою ознакою надії для місцевого населення, що справжній прогрес у мирному процесі буде можливим. Це має бути продовжено в інших районах», - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, 29 жовтня о 12.00 розпочався процес розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

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На брифінгу у Краматорську командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко заявив, що останній обстріл ділянки розведення в районі населеного пункту Золоте-4 СММ ОБСЄ зафіксувала 18 жовтня. У цьому контексті він наголосив, що обстріл, про який штабом операції повідомлялося напередодні, стався не в зоні розведення сил та засобів.

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