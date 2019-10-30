Розведення потрібне і в інших районах Донбасу – МЗС Німеччини

Міністерство закордонних справ ФРН привітало розведення сил у районі Золотого та закликало продовжити процес в інших районах.

Про це німецьке зовнішньополітичне відомство повідомляє у Twitter.

«Розпочате розведення сил у Золотому є важливою ознакою надії для місцевого населення, що справжній прогрес у мирному процесі буде можливим. Це має бути продовжено в інших районах», - йдеться у дописі.

Seit 5 Jahren tobt der Konflikt in der Ostukraine. Die begonnene Truppenentflechtung in Solote ist ein wichtiges Hoffnungszeichen für Menschen vor Ort, dass echte Fortschritte im Friedensprozess möglich werden. Dies muss sich jetzt in anderen Gebieten fortsetzen. @OSCE — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 29 жовтня 2019 р.

Як повідомлялося, 29 жовтня о 12.00 розпочався процес розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

На брифінгу у Краматорську командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко заявив, що останній обстріл ділянки розведення в районі населеного пункту Золоте-4 СММ ОБСЄ зафіксувала 18 жовтня. У цьому контексті він наголосив, що обстріл, про який штабом операції повідомлялося напередодні, стався не в зоні розведення сил та засобів.