ОБСЄ знову виявила потяг з вугіллям на Донбасі

Безпілотник СММ ОБСЄ виявив 16 жовтня біля залізничної станції в окупованому Дебальцевому потяг із 40 повністю завантаженими вугіллям вагонами та інший потяг із 50 пустими вагонами для вугілля.

Про це повідомляється у щоденному звіті СММ ОБСЄ №247/2019, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"16 жовтня біля залізничної станції в н. п. Дебальцеве (непідконтрольний урядові, 58 км на північний схід від Донецька) БПЛА СММ малого радіуса дії виявив потяг, до складу якого входило 50 пустих вагонів для вугілля і дизельний локомотив, що рухався у східному напрямку. Біля тієї ж станції БПЛА виявив потяг із 40 повністю завантаженими вугіллям вагонами, що стояв без локомотива", - йдеться у звіті.

Як повідомляв Укрінформ, раніше 14 жовтня СММ ОБСЄ також фіксувала вантажний поїзд з 30–40 вагонами з вугіллям, на яких було видно адміністративні номери зареєстрованих у РФ вантажних компаній і який рухався в глибину окупованого Донбасу в напрямку кордону з РФ.

Під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 17 жовтня делегація України наголосила, що російська сторона "має припинити порушувати державні кордони, суверенітет та територіальну цілісність України шляхом здійснення постачання та незаконної торгівлі із застосуванням поїздів з адміністративними номерами РФ".