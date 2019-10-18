Україна вимагає від Росії пояснень щодо "перепису населення" на Донбасі

Україна вимагає від Росії пояснень щодо проведення так званого "перепису населення" на тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.

Про це заявив радник Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Головченко під час засідання Постійної ради ОБСЄ в четвер у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми звертаємось з вимогою до російської делегації роз'яснити цілі так званого "перепису населення" в окупованих Росією частинах Донбасу, про що СММ інформувала в своїх останніх щоденних доповідях", - заявив він.

Український дипломат зазначив, що факт того, що особи, які проводять цей "перепис", повідомили СММ про заборону спілкування з Місією, "викликає додаткове занепокоєння тим, що зібрана інформація буде використана для залякування місцевих жителів".

"Ми в черговий раз наголошуємо російській стороні на необхідності забезпечення повного і безпечного доступу СММ до окупованих частин Донбасу, щоб мати змогу звітувати про безпекову ситуацію, а також моніторити та підтримувати повагу до прав людини та основних свобод", - заявив Головченко.

Як повідомлялося, на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях з 1 жовтня російські окупаційні адміністрації розпочали так званий "перепис населення". Ця інформація спочатку була повідомлена українською розвідкою, а потім підтверджена СММ ОБСЄ.