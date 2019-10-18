Україна в ОБСЄ: Щоб припинити конфлікт на Донбасі, треба єдине рішення - Кремля

Для припинення кровопролиття та врегулювання конфлікту на Донбасі потрібно одне-єдине рішення, яке має ухвалити Кремль.

На цьому наголосив радник Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Головченко під час засідання Постійної ради ОБСЄ в четвер у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Що нам дійсно потрібно, таке це політична воля Кремля зупинити конфлікт шляхом припинення вогню та виведення своїх сил з окупованих частин території України. Росія повинна припинити вбивати українських громадян. Лише за перші три дні цього тижня в результаті атак російських збройних формувань на Донбасі загинули 3 українських військовослужбовців, ще 6 отримали поранення. Одного-єдиного рішення достатньо для припинення насильства та подальших втрат. І це рішення має бути прийнято в Москві", - заявив він.

Український дипломат також вказав на те, що російські збройні формування продовжували порушувати режим припинення вогню в районах Золоте та Петрівське, що унеможливило там розведення сил, домовленість щодо чого була досягнута раніше на переговорах у Мінську.

"Настав час російській стороні серйозно віднестися до своєї відповідальності та розпочати виконання зобов’язань, взятих на себе в рамках Мінських домовленостей. Припинити порушення режиму припинення вогню, кількість яких продовжує збільшуватися. Відвести заборонене Мінськом озброєння від лінії зіткнення. Припинити перешкоджання процесу розведення сил на ділянці розведення в районі Станиці Луганської, де продовжують перебувати як члени російських збройних формувань, так і синій контейнер. Припинити закладання нових мін, у тому числі поблизу житлових будинків і навіть посеред доріг, якими користуються цивільні особи", - підкреслив Головченко.

Він додав, що російська сторона має припинити обмежувати свободу пересування СММ ОБСЄ та дозволити Місії повністю виконувати свій мандат щодо моніторингу виконання безпекових положень Мінських домовленостей.

"Російська сторона має припинити порушувати державні кордони, суверенітет та територіальну цілісність України шляхом здійснення поставок та незаконної торгівлі із застосуванням поїздів з адміністративними номерами РФ. Все це було підтверджено повідомленнями СММ, діяльність якої російська сторона так відчайдушно прагне зірвати. Саме тут нам потрібна справжня політична воля", - наголосив радник постпредства.