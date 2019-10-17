У Раді створили робочу групу для оперативного реагування на ситуацію в зоні ООС
Укрінформ
Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки одноголосно ухвалив рішення створити робочу групу, яка співпрацюватиме з СММ ОБСЄ та оперативно реагуватиме на ситуацію в районі ООС.
Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату ВРУ.
“Члени Комітету також одноголосно прийняли рішення створити робочу групу для оперативного реагування на події в зоні проведення операції Об’єднаних сил, зокрема на лінії розведення сил і засобів, та звернутися до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні з пропозицією надати контактну особу, яка буде співпрацювати зі згаданою робочою групою”, - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, до складу створеної робочої групи увійшли всі члени профільного Комітету.