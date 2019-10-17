Донька Бекірова стала радником омбудсмена з питань кримських татар

Донька Бекірова стала радником омбудсмена з питань кримських татар

Укрінформ
Новим радником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини призначено Елеонору Бекірову.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова у Facebook.

"Вітаю у своїй команді Елеонору Бекірову – радника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", - написала вона.

Денісова також уточнила, що Бекірова буде опікуватися дотриманням прав кримськотатарського народу.

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Елеонора Бекірова є дочкою колишнього політв’язня Кремля Едема Бекірова.

Фото: АТР.

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