У бойовиків вилучають російські паспорти, щоб не тікали — розвідка

Командування ЗС РФ допомагає пришвидшити отримання російського громадянства найманцями на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, проте видані російські паспорти тут же вилучаються, аби запобігти самовільному залишенню місць служби в так званих “ДНР/ЛНР”.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані Головного управління розвідки.

“Командування ЗС РФ вживає заходів з прискорення процесу отримання російського громадянства військовослужбовцями російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Зокрема, посилюється агітаційно-пропагандистська робота та контроль за формуванням і відправкою груп військовослужбовців на територію Ростовської області для отримання російських паспортів”, - йдеться в повідомленні.

Водночас розвідка зазначає, що у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ набуває поширення практика вилучення отриманих російських паспортів у сержантів і рядових під приводом запобігання самовільному залишенню місць служби.

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При цьому, зростає кількість випадків, коли російські командири за винагороду видають підлеглим документи, аби ті могли втекти до Росії, уникнувши у такий спосіб відповідальності за скоєні злочини й правопорушення, у тому числі проти цивільних на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.