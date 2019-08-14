У бойовиків вилучають російські паспорти, щоб не тікали — розвідка
Про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані Головного управління розвідки.
“Командування ЗС РФ вживає заходів з прискорення процесу отримання російського громадянства військовослужбовцями російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Зокрема, посилюється агітаційно-пропагандистська робота та контроль за формуванням і відправкою груп військовослужбовців на територію Ростовської області для отримання російських паспортів”, - йдеться в повідомленні.
Водночас розвідка зазначає, що у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ набуває поширення практика вилучення отриманих російських паспортів у сержантів і рядових під приводом запобігання самовільному залишенню місць служби.
При цьому, зростає кількість випадків, коли російські командири за винагороду видають підлеглим документи, аби ті могли втекти до Росії, уникнувши у такий спосіб відповідальності за скоєні злочини й правопорушення, у тому числі проти цивільних на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.