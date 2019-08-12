Розвідка МОУ визначила чотири ймовірні військові сценарії розвитку агресії Росії

Головне управлінні розвідки Міноборони України​ описало 8 сценаріїв розвитку агресії Росії проти України в найближчі роки, і чотири з них – за участю збройних сил.

Про це повідомляє спецпроєкт Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

"Сценарії агресії, з якими може стикнутися українська армія, визначали у Головному управлінні розвідки Міноборони України. Найбільш небезпечним назвали варіант повномасштабного застосування військової сили з боку Російської Федерації", - йдеться у статті.

Зокрема, на думку фахівців, у разі ухвалення керівництвом Росії про реалізацію такого сценарію він буде виконуватися у вкрай стислі терміни, щоб мінімізувати опір. Для знищення важливих військових і економічних цілей, кажуть аналітики, можуть бути використані авіаудари.

«Я переконаний на сто відсотків, що перший етап – це проведення повномасштабної повітряної операції. Там бере участь не лише авіація. Там беруть участь і ракетні війська та артилерія, засоби радіоелектронної боротьби», – зазначив помічник керівника Офісу Президента Іван Апаршин.

За даними військових розвідників, уже зараз кількість літаків тактичної авіації у прикордонних з Україною районах досягла п’ятисот одиниць, військових вертольотів – понад триста.

Наступним етапом повномасштабного вторгнення, вважають експерти, може стати сухопутна операція, щоб узяти під контроль конкретні території. За інформацією військових, ще торік Росія зосередила на українсько-російському кордоні, а також на окупованих територіях більше 80 тисяч військовослужбовців.

«Вони (Рося - ред.) сьогодні відмовляються від бригадної системи управління і переходять на дивізійну систему. Вони відмовилися від оперативних командувань і перейшли на військові округи знову. У них створено два оперативно-стратегічні напрямки. Все це каже про те, що це угруповання військ готується до війни», – сказав Апаршин.

Припускають військові і використання збройними силами Російської Федерації нестратегічних, тобто менш потужних, ядерних боєзарядів. За даними Міноборони, тільки в анексованому Криму наразі розміщено п’ять кораблів, шість підводних човнів і 12 бомбардувальників, які здатні нести ракети з ядерним боєзарядом.

Аналітики констатують, що зрівнятися за кількісними показниками з російською армією українська не може, тому необхідні нестандартні рішення, зокрема й у самій Росії. Ефективною зброєю в цьому випадку можуть стати приватні військові компанії.

«Такі компанії виконують будь-які замовлення, а головне – це те, що вони діють начебто самостійно. Тобто, там їх можуть розглядати як угруповання злочинців. Але вони діють самостійно, автономно і немає відповідальності держави», – зазначив директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак.

Козирем Збройних сил України, вважають спеціалісти, може стати й власне ракетне озброєння. Зокрема, крилаті ракети «Нептун», які зараз проходять випробування і здатні вражати цілі на відстані до 280 кілометрів, а також нова система залпового вогню з керованим боєприпасом «Вільха», дальність роботи якої 130 кілометрів.

Ще один сценарій агресії, який військові вважають найбільш імовірним – це операція РФ, спрямована на дестабілізацію ситуації в Україні. Його можуть реалізувати сили спеціальних операцій Російської Федерації, а також незаконні збройні формування. Із чимось подібним ЗСУ вже стикалася у 2014-му в Криму і на Донбасі, зазначають аналітики.

Як третій варіант розвитку російської агресії експерти розглядають прикордонний конфлікт. Тут потенційно небезпечними вважають російсько-українські ділянки, окуповані території, кордон із невизнаним Придністров’ям, а також Білорусь, де розміщені об’єкти збройних сил Російської Федерації і проводяться спільні військові маневри, йдеться у матеріаліяк.

"Це може бути абсолютне інсценування, театралізована постановка, яка буде використана для того, щоб усьому світу показати якусь картинку: ось, українські військові або якісь парамілітарні групи працюють і щось там знищують. І під це, безумовно, є можливість втягнути у величезну війну», – зазначив Бадрак.

Втім, на думку експертів, в цьому контексті варто розглядати не тільки Росію, а й пов’язані з нею країни і території. Зокрема, член правління Українського інституту досліджень безпеки Олексій Грідін згадав у цьому контексті Румунію та Угорщину.

"Це може бути, знову ж таки, якась інспірована ситуація, коли місцеве населення починає отримувати різко паспорти і говорити – давайте, ми тут автономію будемо робити", – наголосив Грідін.

Нарешті, четвертий сценарій оцінений експертами як малоймовірний, але небезпечний – це конфлікт Росії із сусідніми країнами, в який може бути втягнута Україна. І тут, у першу чергу, йдеться про країни Балтії, які також перебувають під загрозою агресії з боку Російської Федерації, зазначається у публікації.

На думку аналітиків, озвучені сценарії у майбутньому мають безпосередньо впливати на напрямки переформатування та розвитку Збройних сил України.