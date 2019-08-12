ОБСЄ вжила заходів щодо члена місії на Донбасі, який підтримував "Л/ДНР"

ОБСЄ заявила про "вжиті заходи" щодо члена місії, громадянина Росії Миколи Алексєєва, який агресивно висловлювався проти України у соціальних мережах.

Про це повідомила пресслужба Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у відповідь на запит Радіо Свобода.

"Стосовно заяв щодо одного зі спостерігачів СММ ОБСЄ повідомляємо, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ вжила відповідних заходів", - йдеться у відповіді.

Зазначається, що жодних подробиць представництво ОБСЄ не розкрило.

Як повідомлялося, 9 серпня телеканал "1+1" оприлюднив матеріал про члена Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, громадянина Росії Миколу Алексєєва, який поширював у соцмережах агресивні антиукраїнські висловлювання, закликав до насильства та підтримував сторону російських гібридних сил на Донбасі.