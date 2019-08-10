Представник ОБСЄ на Донбасі у соцмережах прославляв терористів "Л/ДНР"

"Представник місії ОБСЄ на Сході України Микола Алексєєв постить у соцмережах побажання смерті українцям та прославляє терористів "ДНР" і "ЛНР". Ці дописи нині приховані, однак вони залишилися на скріншотах журналістів", - ідеться у сюжеті.

Як зазначається, Алексєєв згодом прибрав із соцмереж вказівки на свою посаду та обмежив доступ до інформації на своїх сторінках. Більш того, після запитів від ЗМІ його сторінка взагалі стала недоступною.

Менше з тим, журналісти отримали документальне підтвердження статусу цього чоловіка – це його дипломатична картка, видана МЗС у травні поточного року (у міністерстві цього досі не прокоментували, попри численні запитання від ЗМІ).

Утім, за словами військових експертів, випадок з Алексєєвим не є винятком для місії ОБСЄ. "Майже всі росіяни, які беруть участь у роботі міжнародних інституцій, а це, передусім, Представництво ООН в Україні, ОБСЄ – це люди, які виконують завдання російських спецслужб. Вони беруть участь в інформаційних спеціальних операціях проти України, дискредитації", - зазначають фахівці.

Головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов пояснює, що системного рішення не допускати росіян в ОБСЄ місія прийняти не може, адже Росія є членом організації, а на Донбасі триває гібридна війна. "Україна не визнала стан війни з Російською Федерацією, тому формально вони мають право направляти нам представників Росії для участі в їхній місії. Немає заборон", - наголосив журналіст.

Водночас, в ОБСЄ на звернення журналістів відповіли, що "питання вивчають, погляди Алєксєєва з офіційними не збігаються".

У місії журналістам ТСН заявили, що стосовно росіянина Миколи Алєксєєва за потреби буде вжито адміністративних заходів, проте яких саме – не уточнили.