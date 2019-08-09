Росія привезла на Донбас найманців із досвідом локальних конфліктів - розвідка
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.
“За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях продовжують діяти підрозділи, які не входять до складу 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ та комплектуються виключно найманцями, переважно російськими громадянами, з досвідом бойових дій у локальних конфліктах. Керівництво ними здійснюється офіцерами ГРУ ГШ ЗС РФ”, - повідомив Гуцуляк.
За його словами, основу діяльності зазначених збройних формувань складають: проведення диверсій, підготовка особового складу розвідувальних та снайперських підрозділів 1 і 2 АК, посилення охорони представників командування російських окупаційних військ (кадрових офіцерів ЗС РФ) та ліквідація осіб, які заважають злочинній діяльності російських окупаційних адміністрацій.