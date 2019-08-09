Росія привезла на Донбас найманців із досвідом локальних конфліктів - розвідка

На окупованому Донбасі продовжують діяти російські найманці під керівництвом Головного розвідувального управління Генштабу ЗС РФ.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

“За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях продовжують діяти підрозділи, які не входять до складу 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ та комплектуються виключно найманцями, переважно російськими громадянами, з досвідом бойових дій у локальних конфліктах. Керівництво ними здійснюється офіцерами ГРУ ГШ ЗС РФ”, - повідомив Гуцуляк.

За його словами, основу діяльності зазначених збройних формувань складають: проведення диверсій, підготовка особового складу розвідувальних та снайперських підрозділів 1 і 2 АК, посилення охорони представників командування російських окупаційних військ (кадрових офіцерів ЗС РФ) та ліквідація осіб, які заважають злочинній діяльності російських окупаційних адміністрацій.