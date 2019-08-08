Окупанти на Донбасі вчаться форсувати водні перешкоди — розвідка

Окупанти посилили військові навчання із застосуванням БМП, танків та артилерії, а також вчаться форсувати водні перешкоди.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

“Попри заяви керівництва Росії та підконтрольних йому російських окупаційних адміністрацій про готовність мирного врегулювання збройного конфлікту на Сході України, у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ проводяться інтенсивні заходи бойової підготовки за наступальною тематикою.

Зокрема, з 5 серпня ц.р. розпочато навчання ротних тактичних груп російських окупаційних військ на бойових машинах піхоти, посилених танками та артилерією, під час яких відпрацьовуються питання подолання (форсування) водних перешкод на тактичному фоні з етапом бойової стрільби”, - повідомив речник.

За словами Гуцуляка, російське командування планує завершити зазначені навчання до кінця поточного місяця.