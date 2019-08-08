Від початку доби окупанти чотири рази порушували "тишу"

“Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська продовжили порушення “режиму тиші”. Ворог здійснив чотири провокаційні обстріли наших позицій... За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок ворожих провокаційних обстрілів від початку поточної доби серед наших захисників немає”, - зазначив речник.

За його словами, близько 1 години ночі зафіксовано ведення окупантами вогню з гранатометів поблизу Богданівки. Позиції в районі Водяного бойовики обстріляли зі стрілецької зброї двічі - вночі та близько 6.30 ранку. Крім того, після 9.25 окупанти вели вогонь із великокаліберних кулеметів поблизу Новотроїцького.