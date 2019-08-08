Донбас: десять порушень “тиші”, окупанти стріляють із гранатометів та кулеметів

7 серпня збройні формування РФ та її найманці десять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил: двічі поблизу Водяного, а також Лебединського – зі стрілецької зброї; неподалік Новотроїцького – зі станкового протитанкового гранатомета”, - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні шість разів:

неподалік Луганського – з автоматичного гранатомета;

двічі поблизу Південного – з протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;

поблизу Новозванівки – з протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

у районі Зайцевого – з автоматичного гранатомета та снайперської зброї;

неподалік Кримського – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета.

Читайте також: Зеленський запросив Туреччину до відновлення інфраструктури Донбасу

“За минулу добу втрат з нашого боку не зафіксовано”, - повідомляє штаб.

Від початку поточної доби противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

поблизу Богданівки – зі станкового протитанкового гранатомета;

неподалік Водяного – зі стрілецької зброї.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Фото: ООС