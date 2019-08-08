Донбас: десять порушень “тиші”, окупанти стріляють із гранатометів та кулеметів
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
“В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил: двічі поблизу Водяного, а також Лебединського – зі стрілецької зброї; неподалік Новотроїцького – зі станкового протитанкового гранатомета”, - йдеться у повідомленні.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні шість разів:
неподалік Луганського – з автоматичного гранатомета;
двічі поблизу Південного – з протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
поблизу Новозванівки – з протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
у районі Зайцевого – з автоматичного гранатомета та снайперської зброї;
неподалік Кримського – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета.
“За минулу добу втрат з нашого боку не зафіксовано”, - повідомляє штаб.
Від початку поточної доби противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
поблизу Богданівки – зі станкового протитанкового гранатомета;
неподалік Водяного – зі стрілецької зброї.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.
Фото: ООС