Порушення перемир'я передбачає дисциплінарні заходи - ТКГ

У випадках порушень режиму припинення вогню на Донбасі вживатимуть "дисциплінарні заходи".

Про це йдеться у заяві Тристоронньої контактної групи, опублікованій на сайті ОБСЄ.

"Тристороння контактна група ... наголошує на важливості прийняття і дотримання відповідних наказів про припинення вогню, про що будуть зроблені публічні заяви вищого командування сторін; ефективного застосування дисциплінарних заходів у випадках порушень режиму припинення вогню і повідомлення про них Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ", - йдеться в заяві.

Зазначається, що "Тристороння контактна група, за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей", підтверджує свою повну відданість всеосяжному, стійкому і безстроковому припиненню вогню, починаючи з 21 липня 2019 року 00 годин 01 хвилин за київським часом.

У заяві також наголошується на важливості відмови від наступальних дій і розвідувально-диверсійних операцій, незастосування будь-якого виду вогню, включаючи снайперський, розміщення важкого озброєння в населених пунктах і поблизу них, в першу чергу на об'єктах цивільної інфраструктури, включаючи школи, дитячі садки, лікарні та громадські приміщення.

Крім того, "Тристороння контактна група, за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей", зобов'язується забезпечити "надійний і безпечний доступ Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ по всій території України відповідно до її мандату для проведених нею моніторингу та верифікації, в тому числі із застосуванням її технічних засобів".