Місія ОБСЄ побачила на Донбасі вантажівки біля кордону з Росією
Про це повідомляється в опублікованому у суботу звіті Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ.
"5 липня на основі доступних СММ даних повітряного спостереження виявлено щонайменше 5 розвернутих на захід вантажівок уздовж лісосмуги на кордоні з Російською Федерацією, приблизно за 2 км на південний схід від н. п. Степне (непідконтрольний урядові, 72 км на південний схід від Донецька), у районі, де немає офіційних прикордонно-пропускних споруд і доріг", - йдеться у звіті.
Приблизно за 2 км на захід від вантажівок, за цими ж даними повітряного спостереження, зафіксовано 5 свіжих слідів від транспортних засобів, що ведуть до кордону.
Крім того, в іншому місці також виявлено 3 свіжі сліди від транспортних засобів, що ведуть в напрямку кордону з Росією.
Фото: ОБСЄ