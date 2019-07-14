Місія ОБСЄ побачила на Донбасі вантажівки біля кордону з Росією

СММ ОБСЄ зафіксувала 5 липня біля Степного на кордоні з РФ (район окупованої Донеччини, де немає офіційних прикордонних пунктів пропуску) вантажівки та сліди від транспортних засобів, що ведуть до кордону з Росією.

Про це повідомляється в опублікованому у суботу звіті Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ.

"5 липня на основі доступних СММ даних повітряного спостереження виявлено щонайменше 5 розвернутих на захід вантажівок уздовж лісосмуги на кордоні з Російською Федерацією, приблизно за 2 км на південний схід від н. п. Степне (непідконтрольний урядові, 72 км на південний схід від Донецька), у районі, де немає офіційних прикордонно-пропускних споруд і доріг", - йдеться у звіті.

Приблизно за 2 км на захід від вантажівок, за цими ж даними повітряного спостереження, зафіксовано 5 свіжих слідів від транспортних засобів, що ведуть до кордону.

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Крім того, в іншому місці також виявлено 3 свіжі сліди від транспортних засобів, що ведуть в напрямку кордону з Росією.

Фото: ОБСЄ