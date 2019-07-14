ОБСЄ зафіксувала обстріли окупантами житлових районів Золотого

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували на ділянці розведення сил і засобі в районі Золотого (Луганська область) вирви від 122-мм артилерійських снарядів, випущених по житловому району з південного і південно-східного напрямків, де знаходяться російські окупаційні сили.

Про це повідомляється в опублікованому у суботу звіті Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ.

"10 липня на ділянці розведення в районі Золотого, на південній околиці н. п. Катеринівка (підконтрольний урядові, 64 км на захід від Луганська), БПЛА СММ малого радіуса дії виявив близько 20 вирв, які утворилися, за оцінкою, нещодавно внаслідок розривів 122-мм артилерійських снарядів, випущених з південного і південно-східного напрямків", - йдеться у звіті.

Зазначається, що п’ять із вищевказаних вирв були приблизно за 2 м від житлових будівель, а в 4 із будівель (2 будинки та 2 сараї) була зруйнована азбестова крівля, вікна були пошкоджені. БПЛА СММ малого радіуса дії також зафіксував пошкодження ліній електропередачі, парканів, дерев і присадибних ділянок неподалік (усе, за оцінкою, у результаті розльоту осколків).

Читайте також: Окупанти обстріляли дрон ОБСЄ під Луганськом

Біля автошляху T1306 приблизно за 50 м на південь від залізничного мосту за допомогою цього БПЛА також було виявлено 18 вирв, які, за оцінкою, утворилися нещодавно внаслідок розривів 82-мм мінометних мін (визначити напрямок вогню не вдалося), а також ще 7 вирв, які, за оцінкою, утворилися нещодавно в результаті розривів 122-мм артилерійських снарядів, випущених із південного і південно-східного напрямків.

Фото: OSCE