Єльченко дорікнув генсекові ООН за ігнорування України

Єльченко дорікнув генсекові ООН за ігнорування України

Укрінформ
Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко не розуміє, чому генсек цієї організації цілковито ігнорує злочини російських окупаційних військ на Донбасі. 

Про це Єльченко написав у Twitter, повідомляє кореспондент Укрінформу. 

«А чому б не сказати хоч слово щодо недавнього нападу та вбивства українських медиків російськими терористами на Донбасі?» - запитав Єльченко у відповідь на повідомлення новинної служби ООН, у якому генсек Антоніу Гутерреш засудив напади на цивільну інфраструктуру в Сирії. 

Як повідомляв Укрінформ, 1 липня під час виконання бойового завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил загинули внаслідок ворожого обстрілу військовослужбовці Морської піхоти: водій санітарного автомобіля "Хаммер" старший матрос Сергій Майборода та бойовий медик, кавалер ордена "За Мужність" сержант Ірина Шевченко.

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Санітарний автомобіль, у якому військові медики прямували на передову для евакуації пораненого побратима, бойовики розстріляли з протитанкового ракетного комплексу.

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