Єльченко дорікнув генсекові ООН за ігнорування України
Про це Єльченко написав у Twitter, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«А чому б не сказати хоч слово щодо недавнього нападу та вбивства українських медиків російськими терористами на Донбасі?» - запитав Єльченко у відповідь на повідомлення новинної служби ООН, у якому генсек Антоніу Гутерреш засудив напади на цивільну інфраструктуру в Сирії.
Okay. How about saying a word about recent attack and killing of Ukrainian medical personnel by Russian terrorists in Donbas? https://t.co/8kDKNqu3T0— Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 12 липня 2019 р.
Як повідомляв Укрінформ, 1 липня під час виконання бойового завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил загинули внаслідок ворожого обстрілу військовослужбовці Морської піхоти: водій санітарного автомобіля "Хаммер" старший матрос Сергій Майборода та бойовий медик, кавалер ордена "За Мужність" сержант Ірина Шевченко.
Санітарний автомобіль, у якому військові медики прямували на передову для евакуації пораненого побратима, бойовики розстріляли з протитанкового ракетного комплексу.