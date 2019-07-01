Точицький закликає ЄС рішуче відреагувати на обстріл медиків під Водяним
Відповідне повідомлення український дипломат розмістив у Twitter.
«Жахливий обстріл медичного автомобіля у селищі Водяне (Донецька область): дві людини загинули, одна поранена. Глибокі співчуття їх родинам. Росія та її прибічники мають зупинити порушення міжнародного законодавства та вивести російських військових та зброю з України! Закликав партнерів по ЄС рішуче реагувати на цю мерзотну атаку», - написав Посол України.
Як повідомляв Укрінформ, російські окупаційні війська близько 11 години 1 липня обстріляли санітарний автомобіль з військовими медиками ООС поблизу Водяного. Один український військовослужбовець загинув на місці, двоє були поранені. Згодом ще один із них помер. Пізніше стало відомо, що загинули водій санітарного автомобіля "Хаммер" HMWV старший матрос Сергій Майборода та бойовий медик, кавалер ордену "За Мужність" сержант Ірина Шевченко.