Обстріл санітарного авто біля Водяного обговорять у межах ТКГ

Такі прояви агресії, як сьогоднішній прицільний обстріл українського санітарного автомобіля на Донбасі, можуть звести нанівець зусилля з мирного врегулювання.

На цьому наголосив секретар Ради національної ради безпеки і оборони Олександр Данилюк у Facebook.

"Стріляти у медиків, коли вони займаються евакуацією поранених - все одно що нападати зі спини на людину. Це неприпустимо як з етичної точки зору, так і з огляду на норми міжнародного права. Подібні прояви агресії загрожують звести нанівець усі зусилля з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі", - наголосив він.

Данилюк підкреслив, що ця ситуція обов'язково буде розглянута у межах засідання Тристоронньої контактної групи.

Як повідомляв Укрінформ, російські окупаційні війська близько 11 години 1 липня обстріляли санітарний автомобіль з військовими медиками поблизу Водяного. У машину влучила протитанкова ракета окупантів. Один український військовослужбовець загинув на місці, двоє зазнали поранень, причому стан військового медика був критичним. Згодом стало відомо про смерть жінки-медика.

У пресцентрі ООС згодом поінформували, що загинули водій санітарного автомобіля "Хаммер" HMWV старший матрос Сергій Майборода та бойовий медик, кавалер ордена "За Мужність" сержант Ірина Шевченко.