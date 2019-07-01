Обстріл санітарного авто під Водяним: стали відомі імена загиблих

Обстріл санітарного авто під Водяним: стали відомі імена загиблих

Укрінформ
Внаслідок обстрілу санітарного автомобіля під Водяним загинули старший матрос Сергій Майборода і сержант Ірина Шевченко.

Про це повідомляється на сторінці 36-ї окремої бригади морської піхоти у Facebook.

"Сьогодні близько 11.00 в районі проведення операції Об’єднаних сил під час обстрілу російськими окупаційними військами в бік позицій наших захисників цинічно та умисно поцілили з ПТРК в санітарний автомобіль наших медиків, що здійснював евакуацію пораненого. Загинули два воїни - старший матрос Майборода Сергій Григорович та сержант Шевченко Ірина Вікторівна", - ідеться у повідомленні.

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Командування та весь особовий склад морських піхотинців висловлює співчуття рідним загиблих.

"Помстимося! Обіцяємо!" - йдеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, російські окупаційні війська близько 11 години 1 липня обстріляли санітарний автомобіль з військовими медиками поблизу Водяного. У машину влучила протитанкова ракета. Один український військовослужбовець загинув на місці, двоє були поранені, причому стан військового медика був критичним. Згодом стало відомо про смерть військового медика.

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