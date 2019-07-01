Помер медик, поранений під час обстрілу санітарного авто під Водяним

"Військовий медик, поранений під час обстрілу бойовиками з ПТРК автомобіля "Хаммер" в районі населеного пункту Водяне, від отриманих травм помер", - ідеться у дописі.

Раніше повідомлялося, що медик був у критичному стані.

Таким чином, кількість загиблих унаслідок обстрілу санітарного автомобіля сягнула двох людей.

Як повідомляв Укрінформ, російські окупаційні війська близько 11 години 1 липня обстріляли санітарний автомобіль з військовими медиками ООС поблизу Водяного. Один український військовослужбовець загинув на місці, двоє були поранені.