Помер медик, поранений під час обстрілу санітарного авто під Водяним
Укрінформ
Військовий медик, поранений унаслідок влучання протитанкової керованої ракети бойовиків у санітарний автомобіль поблизу Водяного, помер.
Про це повідомляє пресцентр ООС.
"Військовий медик, поранений під час обстрілу бойовиками з ПТРК автомобіля "Хаммер" в районі населеного пункту Водяне, від отриманих травм помер", - ідеться у дописі.
Раніше повідомлялося, що медик був у критичному стані.
Таким чином, кількість загиблих унаслідок обстрілу санітарного автомобіля сягнула двох людей.
Як повідомляв Укрінформ, російські окупаційні війська близько 11 години 1 липня обстріляли санітарний автомобіль з військовими медиками ООС поблизу Водяного. Один український військовослужбовець загинув на місці, двоє були поранені.