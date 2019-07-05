Інструктори "Десни" стали найкращими в першості снайперів ЗСУ

Переможцями першості Збройних Сил України зі снайпінгу стали інструктори Школи підготовки снайперів 16-го навчального центру Сухопутних військ ЗСУ ("Десна"), що дислокується на Чернігівщині.

Про це у Facеbook повідомила пресслужба "Десни".

"Кращими снайперами Збройних Сил України стали інструктори Школи підготовки снайперів "Десни" в складі команди Сухопутних Військ. "Срібло" і "бронзу" змагань вибороли представники Сил Спеціальних Операцій та Військово-морських Сил", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що змагання тривали три дні на одному з полігонів Чернігівщини. Їх учасники, а це представники всіх родів військ, виконували надскладні вправи у найкоротші терміни, включаючи стрільбу на різні відстані з незручних позицій, із закритою оптикою та вночі.

Переможців нагородили кубками, медалями, подарунками та преміювали. Призовий фонд трьох місць склав 36 тис. грн.