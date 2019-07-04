Sea Breeze: в Одеському порту очікують на флагман "Гетьман Сагайдачний"
Про це повідомляє пресслужба Одеського порту.
"4 липня до Каботажної гавані заведені лоцманською службою чотири кораблі-учасники багатонаціонального військово-морського навчання Sea Breeze-2019: британський есмінець D37 Duncan, фрегати Toronto (ВМС Канади), Turgutreis (ВМС Туреччини) і Regele Ferdinand (ВМС Румунії). Після 15 год. до причальної стінки Карантинного молу поставлено американський ракетний есмінець Carney", - зазначили в пресслужбі порту.
Найближчим часом очікується приєднання до цієї групи кораблів флагмана Військово-Морських Сил ЗС України фрегата "Гетьман Сагайдачний".
Як повідомлялося, першим до Одеського порту зайшов швидкохідний транспортно-десантний корабель USNS Yuma, на борту якого прибув для участі у навчанні Sea Breeze-2019 батальйон американських морських піхотинців. Також раніше в Одесу прийшли болгарський корвет і катер грузинської берегової охорони.
5 липня в порту відбудуться тренування anti-sabotage (висування до судна), проведення абордажних дій та взяття судна під контроль). Через значний наплив відвідувачів на морвокзал військові та поліція застосовують посилені заходи безпеки.
Навчання Sea Breeze-2019 стартували в Одесі 1 липня. До участі залучено близько 30 кораблів, 24 літаки та понад три тисячі військових із різних країн світу.
ЧФ РФ вдався до провокацій і перекрив район площею 8 тисяч квадратних кілометрів у Чорному морі, де мала бути одна з локацій навчання Sea Breeze-2019. Також для спостереження за діями групи кораблів НАТО, що несуть чергування в Середземному морі, та інших бойових учасників навчання Sea Breeze-2019 , ЧФ РФ вислали власні розвідувальні кораблі.
Фото: port.odessa.ua