Sea Breeze: в Одеському порту очікують на флагман "Гетьман Сагайдачний"

У найближчі години очікується також захід до Одеського порту флагмана ВМС ЗС України фрегата "Гетьман Сагайдачний".

Про це повідомляє пресслужба Одеського порту.

"4 липня до Каботажної гавані заведені лоцманською службою чотири кораблі-учасники багатонаціонального військово-морського навчання Sea Breeze-2019: британський есмінець D37 Duncan, фрегати Toronto (ВМС Канади), Turgutreis (ВМС Туреччини) і Regele Ferdinand (ВМС Румунії). Після 15 год. до причальної стінки Карантинного молу поставлено американський ракетний есмінець Carney", - зазначили в пресслужбі порту.

Найближчим часом очікується приєднання до цієї групи кораблів флагмана Військово-Морських Сил ЗС України фрегата "Гетьман Сагайдачний".

Як повідомлялося, першим до Одеського порту зайшов швидкохідний транспортно-десантний корабель USNS Yuma, на борту якого прибув для участі у навчанні Sea Breeze-2019 батальйон американських морських піхотинців. Також раніше в Одесу прийшли болгарський корвет і катер грузинської берегової охорони.

5 липня в порту відбудуться тренування anti-sabotage (висування до судна), проведення абордажних дій та взяття судна під контроль). Через значний наплив відвідувачів на морвокзал військові та поліція застосовують посилені заходи безпеки.

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Навчання Sea Breeze-2019 стартували в Одесі 1 липня. До участі залучено близько 30 кораблів, 24 літаки та понад три тисячі військових із різних країн світу.

ЧФ РФ вдався до провокацій і перекрив район площею 8 тисяч квадратних кілометрів у Чорному морі, де мала бути одна з локацій навчання Sea Breeze-2019. Також для спостереження за діями групи кораблів НАТО, що несуть чергування в Середземному морі, та інших бойових учасників навчання Sea Breeze-2019 , ЧФ РФ вислали власні розвідувальні кораблі.

Фото: port.odessa.ua