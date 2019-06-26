Окупанти на Донбасі "мобілізують" тих, кому за 45 - розвідка

“Триває підготовка до перепису населення для прихованого формування бази даних “мобілізаційного ресурсу” та проведення призовної кампанії. Водночас якість поповнення, яке надходить з військкоматів до з’єднань і частин російсько-окупаційних військ, поступово знижується. Відтак, окупанти змушені доукомплектовувати з’єднання і частини особами віком старше 45 років”, - повідомив Праута, додавши, що значна частина з них не відповідають вимогам до проходження військової служби за станом здоров’я.