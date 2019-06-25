Окупанти на Донбасі використовують новітні станції супутникового зв’язку з РФ — InformNapalm

Свідчення затриманого бойовика терористичного угруповання "ДНР" підтверджують, що окупаційні війська на Донбасі використовують новітні мобільні станції супутникового зв’язку “Ауріга”, які є на озброєнні лише російських військ.

Про це повідомляє InformNapalm.

"Сьогодні, 25 червня, на офіційній сторінці операції Об’єднаних сил у Facebook з’явилася інформація про затримання працівниками контррозвідники Служби безпеки України бойовика терористичної організації “ДНР”... Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm звернули особливу увагу на показання бойовика щодо постачання на територію тимчасово окупованого Донецька російської зброї та обладнання, зокрема новітньої мобільної переносної станції супутникового зв’язку “Ауріга”, що прийнята на озброєння армії РФ тільки у 2014 році", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, використання цієї станції російськими військовими і раніше фіксувалося на Донбасі, а також у Сирії. Зокрема, у 2016 році InformNapalm викрив розміщення станції “Ауріга” на даху будівлі в населеному пункті Калат Мірза (Qalat Mirza). Неподалік від цього місця раніше також були помічені військовослужбовці 291-ї артилерійської бригади (в/ч 48271), яких, за офіційними даними, не мало бути в Сирії.

Крім того, у 2017 р. волонтери InformNapalm з’ясували, що Росія використовує термінал аеропорту Алеппо як пункт управління своїми підрозділами у Сирії. "Серед іншої новітньої російської техніки на фото з терміналу волонтери виявили антену військової станції супутникового зв’язку “Ауріга”, - йдеться у публікації.

Наголошується, що свідчення використання станції “Ауріга” на Донбасі поширив на своїй Facebook-сторінці, у дописі від 6 січня 2018 року, керівник групи “Інформаційний спротив” Дмитро Тимчук: "У районі н.п. Дебальцеве зафіксована новітня російська мобільна станція супутникового зв’язку “Ауріга”, призначена для організації захищеного зв’язку у підрозділах ЗС РФ“. Більш того, фотосвідчення та підтвердження використання станції “Ауріга” на Донбасі були опубліковані фахівцями DFRLab 15 жовтня 2018 року. “9 червня 2018 року користувач “ВКонтакте” “Артем Донецьк” розмістив альбом з кількома фотографіями різного часу, на яких зображена його діяльність як бойовика контрольованих Росією збройних формувань в Донецькій області. На двох фотографіях бойовик позує поруч з іншим найманцем на тлі зеленої супутникової антени. Ця радіолокаційна тарілка зовні виглядає також як і супутникова антена російської системи зв’язку Ауріга-1,2В, яка стоїть на озброєнні армії РФ з 2014 року“, – зазначалося в дослідженні DFRLab.

Там порівняли зображення супутникової антени на фото бойовика на Донбасі із зображеннями задньої сторони системи Ауріга-1,2В на фрегаті класу Адмірал Григорович “Адмірал Ессен” Чорноморського флоту Росії, уточнили в InformNapalm.

Таким чином, роблять висновок розслідувачі InformNapalm, з огляду на розслідування різних аналітичних груп, фотодокази та свідчення використання станції супутникового зв’язку “Ауріга” російськими військами у Сирії та на Донбасі можна стверджувати: повідомлення на сторінці ООС з заявою бойовика терористичного угруповання про поставки новітніх зразків російської зброї на Донбас є підтвердженим фактом.

Зазначається також, що міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm веде базу розслідувань та фактів виявлення озброєння та техніки, яка не могла стати трофейною, і її фіксація на Донбасі є прямим доказом російської військової агресії проти України.

Мобільна переносна станція супутникового зв’язку “Ауріга” – це новітня російська розробка, що входила до експозиції ВАТ «Воєнтелеком» на міжнародній виставці засобів забезпечення безпеки «Інтерполітех-2014» у Москві, міжнародному військово-технічному форумі «Армія-2015». Потім згадувалась під час проведення навчань зв’язківців у Вірменії у 2015 році.

фото: InformNapalm