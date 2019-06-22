Росія ешелонами везе "на парад" до Білорусі військову техніку - Inform Napalm

Підрозділи, озброєння і військова техніка Західного військового округу Збройних сил РФ прибувають на територію Білорусі.

Про це повідомляє інформаційний сайт міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm.

За офіційними повідомленнями оборонних відомств РФ і РБ, російські військовики, нібито, мають брати участь у параді 3 липня в Мінську.

Перші документальні свідчення масового перекидання підрозділів ЗС РФ до Білорусі надали активісти Руху Солідарності “Разом”, які ввечері 20 червня 2019 р. зафіксували в Орші ешелон з російською військовою технікою, зокрема, бронетранспортерами БТР-82А. Водночас у міноборони Білорусі стверджують, що російські військові для участі в параді прибули 21 червня.

Inform Napalm з посиланням на повідомлення прес-служби Західного військового округу ЗС РФ, а також інформацію про організаційно-штатну структуру і склад Збройних сил РФ, повідомляє, що до Білорусі перекидають військовослужбовців 4-ї Кантемирівської дивізії (в/ч 19612, управління – м. Наро-Фомінськ Московської обл.) і 27-ї Севастопольської окремої мотострілецької бригади (в/ч 61899, пункт постійної дислокації – селище Мосрентген, Москва). Обидва з’єднання входять до складу новоствореної 1-ї танкової армії ЗС РФ.

Для участі в параді в складі піших і механізованих розрахунків мають перекинути не менше 300 військовослужбовців ЗС РФ.

3 липня 2019 року в небі над Мінськом також буде використана і авіація Повітряно-космічних військ РФ, імовірно пілотажна група «Беркути» зі складу 344-го торжоцького Центру бойового застосування і перенавчання льотного складу (гелікоптери Ка-52) і, ймовірно, 47-го окремого змішаного авіаційного полку (винищувачі-бомбардувальники Су-34). Також в повітряній частині параду заплановані польоти над білоруською столицею російських багатоцільових гелікоптерів Мі-8 та винищувачів Су-30.

Відповідно до іншого повідомлення прес-служби Західного військового округу ЗС РФ, 18 червня військовиків та бойову техніку ракетної бригади 1-ї танкової армії ЗВО теж відправили залізницею до Мінська для участі в параді 3 липня.

Йдеться про перекидання в Білорусь оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» 112-ї ракетної бригади (в/ч 03333, ППД – м. Шуя, Южне містечко, Івановська область, РФ). Відстань від місця дислокації військової частини до Мінська становить 930 км і понад 1000 км залізницею, зауважує Inform Napalm.

Цілком можливо, що російські ракетники під прикриттям участі в параді відпрацьовують оперативне висунення з точки своєї постійної дислокації в призначений позиційний район у Білорусі, що можна розглядати як певний елемент наступальних дій. Слід особливо підкреслити, що Росія розглядає територію Білорусі виключно як буферну зону для ведення можливих воєнних дій з країнами блоку НАТО (перш за все Польщею, Литвою, Латвією) і Україною, йдеться в інформації сайту.

Білоруська служба InformNapalm веде моніторинг перебування на території Білорусі підрозділів Російської Федерації.

Фото: informnapalm.org