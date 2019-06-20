Військові вантажівки біля кордону з РФ на Донбасі викликають занепокоєння - Євросоюз

Європейський Союз глибоко занепокоєний рухом вантажівок від російсько-українського кордону, який не контролюється урядом України, до інших окупованих районів Донбасу.

Про це йдеться у заяві ЄС щодо триваючої агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, виголошеній у четвер під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми залишаємося глибоко стурбованими зафіксованим СММ рухом вантажних автомобілів з-під українсько-російського державного кордону до непідконтрольних уряду територій. Військові вантажівки, виявлені СММ 14 червня, курсували туди і назад між залізничною станцією і складом у непідконтрольному уряду Суходільську поблизу українсько-російського державного кордону, що збільшує наше занепокоєння і викликає нові питання", - йдеться у заяві.

В Євросоюзі також заявили про засудження "будь-яких обмежень, які впливають на свободу пересування СММ, що в основному відбувається на непідконтрольних уряду блокпостах на півдні Донецької області та поблизу українсько-російського державного кордону в Луганській області": "Ці рестрикції обмежують спроможність Місії комплексно моніторити ці райони".

"Ми підтримуємо наміри СММ відкрити додаткові передові бази спостереження з метою посилення своєї присутності у регіоні, а також закликаємо до забезпечення безпекових гарантій, які дозволять реалізувати ці плани", - йдеться у заяві.

Як відомо, у нещодавньому звіті СММ ОБСЄ повідомлялося, що вночі 14 червня у н. п. Суходільськ (непідконтрольний урядові, 38 км на південний схід від Луганська), приблизно за 10 км на захід від кордону, БПЛА СММ дальнього радіуса дії зафіксував кілька військових вантажівок, що курсували впродовж 2,5 годин між головною спорудою залізничної станції та складським приміщенням на південний захід від станції. Колії від зазначеної станції ведуть на схід до кордону з РФ, південно-східніше окупованого Ізвариного.