Україна в ОБСЄ вимагає пояснень, які вантажі везуть військові РФ на Донбас

Україна вимагає від російської сторони надати пояснення щодо зафіксованого ОБСЄ факту переміщення військовими автомобілями вантажів на склад із залізничної станції в окупованому Суходільську, в 10 км від кордону з РФ.

На цьому наголосив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 20 червня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Минулої суботи, 15 червня, БПЛА дальнього радіусу дії ОБСЄ зафіксував "військові вантажівки, що курсували між залізничною станцією та складським приміщенням у Суходільську поблизу кордону з РФ. Колії від цієї залізничної станції, як підкреслювали в СММ, "простягаються на схід до кордону з РФ на південний схід від Ізварино", де патрулям СММ регулярно відмовляють у доступі, наказуючи їм негайно залишити пункт пропуску. Я закликаю російську делегацію надати пояснення з приводу того, що за вантаж перевозився військовими вантажівками з вагонів потягу та далі доставлявся "до обгородженого об'єкта з великим складським приміщенням", - сказав він.

Український дипломат підкреслив, що російські окупаційні сили на Донбасі ведуть активну військову діяльність, а для підтримання такого рівня потрібне постійне поповнення палива, мастильних матеріалів та боєприпасів. Він зазначив, що саме з метою приховання цих військових постачань через кордон Росія постійно перешкоджає у доступі спостерігачів СММ ОБСЄ до неконтрольованих урядом України ділянок кордону.

Як відомо, у звіті СММ ОБСЄ від 16 червня повідомлялося, що вночі 14 червня у н. п. Суходільськ (непідконтрольний урядові, 38 км на південний схід від Луганська), приблизно за 10 км на захід від кордону, БПЛА СММ дальнього радіуса дії зафіксував декілька військових вантажівок, що курсували впродовж 2,5 годин між головною спорудою залізничної станції та складським приміщенням на південний захід від станції. Колії від зазначеної станції ведуть на захід до н. п. Молодогвардійськ (непідконтрольний урядові, 35 км на південний схід від Луганська) та на схід до кордону з Російською Федерацією південно-східніше н. п. Ізварине (непідконтрольний урядові, 52 км на південний схід від Луганська).

На платформі залізничної станції у Суходільську БПЛА зафіксував 5 військових вантажівок. Дві вантажівки були розвернуті до вагонів для завантаження та розвантаження; також там стояли 18 залізничних товарних вагонів. Крім того, БПЛА зафіксував 8 військових вантажівок, що стояли перед головною будівлею залізничної станції та на схід від неї. Цей БПЛА пізніше зафіксував, як три з п'яти військових вантажівок, що були на платформі, виїжджали зі станції та рухались у південно-західному напрямку на відстань приблизно 1,3 км до обгородженого об'єкта з великим складським приміщенням, що розташований приблизно за 220 м на схід від автошляху М04.

"Після прибуття на об'єкт 3 військові вантажівки заїхали на його територію, вантаж 2 вантажівок було вивантажено у складське приміщення. Упродовж наступної години на територію об'єкта в'їхали ще 7 військових вантажівок, які прямували до навантажувального майданчика. Приблизно у той же час, після розвантаження, вищезгадані 2 військові вантажівки виїхали з об'єкту та попрямували назад до залізничної станції у Суходільську, проїжджаючи повз ще 5 військових вантажівок у районі об'єкта. Невдовзі після цього БПЛА зафіксував, як 4 військові вантажівки виїхали зі станції та попрямували на південний захід до вищезгаданого складського приміщення", - зазначалося у звіті.