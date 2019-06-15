Хуг: Світова спільнота має продовжувати підтримувати Україну

Риторика нового українського лідера створює передумови для просування Мінського процесу, проте прогресу можна домогтися лише у разі кроків назустріч Москви та підтримки міжнародного співтовариства.

Про це кореспондентові Укрінформу сказав колишній перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг.

«Однозначно, риторика нової адміністрації є риторикою миру і добрих намірів. Якщо буде політична воля з обох сторін, це спрацює», - сказав Хуг.

Він зазначив, що зафіксовані спостерігачами порушення режиму припинення вогню, подальше руйнування інфраструктури на Донбасі «кидають виклик дуже позитивній риториці нової адміністрації».

Хуг вважає, що відсутність позитивної динаміки пов'язана з тим, що досі жодна зі сторін не проявляла достатньо політичної волі для виконання Мінських угод. Без відведення важких озброєнь і військ перемир'я буде порушуватися знову і знову.

Новому керівнику СММ (днями керівництво СММ перейшло від Ертугрула Апакана Яшару Халіту Чевіку) Хуг радить продовжувати підтримувати Мінський процес, виконуючи мандат місії, за який проголосували всі 57 країн-членів.

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Хуг при цьому звернув увагу на те, що перші Мінські домовленості були підписані у 2014 році, коли конфлікт був ще дуже «свіжим». А через 5 років неможливо очікувати дуже швидких змін навіть при активних зусиллях. Проте, колишній спостерігач налаштований «оптимістично».

За його словами, наразі вкрай необхідне продовження підтримки України з боку міжнародного співтовариства. Необхідно підтримувати Україну, її нову адміністрацію і зберігати тиск на іншу сторону, адже зусиллями лише Києва вирішити ситуацію не вдасться, вважає Хуг.