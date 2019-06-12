Литва передала Україні майже мільйон набоїв

Літак Військово-повітряних сил України вивіз з Литви майже мільйон одиниць боєприпасів, призначених для ЗСУ.

Про це повідомляє Міноборони Литви.

"Передача майна - частина послідовної і всебічної підтримки Литвою України, що зміцнює обороноздатність, забезпечує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність цієї держави", - зазначив міністр оборони Литви Раймундас Каробліс.

11 червня літаки ВПС України перевезли з Литви майже мільйон патронів для стрілецької зброї радянського виробництва - автоматів і кулеметів. Уряд Литовської Республіки прийняв рішення про передачу боєприпасів ще на початку лютого. Загальна вартість набоїв - 255,5 тис. євро.

Читайте також: Грібаускайте в останньому зверненні закликала й надалі підтримувати Україну

Литва і раніше передавала Україні боєприпаси та елементи озброєнь. Уперше такий вантаж було доставлено у 2014 році, коли Росія окупувала Крим і почала агресію на Донбасі. Відтоді балтійська держава виділила Україні допомоги на кілька мільйонів євро.

Згідно з опитуванням, проведеним Міністерством оборони Литви наприкінці минулого року, таку політику підтримують 64% жителів країни.

Фото: kam.lt